"Черноморец" пуска жалба срещу рефер на дербито с ЦСКА II

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От бургаският "Черноморец" са подготвили и пускат жалба срещу съдийството на мача срещу дублиращия тим на ЦСКА от четвъртия кръг във втора лига, завършил с победа за гостите с 0:1 на ст. "Лазур".

Възражението е конкретно срещу първия асистент рефер Михаел Денчев. В официалната си позиция "акулите" насочват претенциите си към 4 негови спорни решения, повлияли върху събитията на терена. Жалбата ще бъде адресирана до

Съдийската комисия на БФС, която трябва да се произнесе.

В същото време от "Черноморец" не оспорват крайния изход от дербито с младите "армейци" и техния успех, а ще наблегнат на анализа на собствените грешки в хода на мача. Искането във възражението е всички отбори да бъдат поставени при равни условия на терена, при безпристрастно съдийство.