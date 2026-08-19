ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Загатото удушен след побоя, убийците му го м...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23414868 www.24chasa.bg

"Черноморец" пуска жалба срещу рефер на дербито с ЦСКА II

Велизар Маджаров

824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: "Черноморец"

От бургаският "Черноморец" са подготвили и пускат жалба срещу съдийството на мача срещу дублиращия тим на ЦСКА от четвъртия кръг във втора лига, завършил с победа за гостите с 0:1 на ст. "Лазур".

Възражението е конкретно срещу първия асистент рефер Михаел Денчев. В официалната си позиция "акулите" насочват претенциите си към 4 негови спорни решения, повлияли върху събитията на терена. Жалбата ще бъде адресирана до

Съдийската комисия на БФС, която трябва да се произнесе.

В същото време от "Черноморец" не оспорват крайния изход от дербито с младите "армейци" и техния успех, а ще наблегнат на анализа на собствените грешки в хода на мача. Искането във възражението е всички отбори да бъдат поставени при равни условия на терена, при безпристрастно съдийство.

Снимка: "Черноморец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък