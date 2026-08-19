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Правителството ще удостои легендарната Нешка Робева с орден "Стара планина"

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Нешка Робева сияе на 70-годишнината си. СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

Правителството предложи легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева за орден "Стара планина" първа степен

Инициативата е на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и идва в годината, в която Робева  навърши 80 години. 

Министерският съвет одобри предложението до президента за най-високото държавно отличие заради изключителните ѝ заслуги към българския спорт.

Робева е известна като треньор на  "златните момичета" от 80-те и 90-те години и е със заслуга за безброй медали в художествената гимнастика. 

Нешка Робева е родена на 26 май 1946 г. в Русе. Между 1966 и 1973 г. е част от националния отбор по художествена гимнастика под ръководството на Жулиета Шишманова. Като състезател участва на четири световни първенства и печели общо девет медала - четири сребърни и пет бронзови.

Най-ярката следа в историята на българския спорт обаче оставя като треньор. От 1975 до 2000 г. Робева ръководи националния отбор по художествена гимнастика. Именно този четвърт век остава в историята като „Златния век" на българската школа, а шампионките ѝ получават емблематичното име „Златните момичета".

Под нейно ръководство българските гимнастички печелят в индивидуалната надпревара седем световни и девет европейски абсолютни титли, както и олимпийско сребро. Ансамблите завоюват още шест световни и две европейски абсолютни титли и също достигат до олимпийското сребро.

След края на треньорската си кариера през 2000 г. Робева се насочва към сценичните изкуства и създава танцовата трупа „Нешанъл арт". Като неин ръководител, постановчик и хореограф тя създава спектакли, представяни близо 1000 пъти в България и чужбина.

Оотличието ще бъде признание както за приноса на Нешка Робева към развитието на художествената гимнастика, така и за ролята ѝ в утвърждаването на авторитета на България на световната спортна сцена, съобщават от спортното министерство.

Вижте какво още реши правителството днес тук.

Нешка Робева сияе на 70-годишнината си. СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

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