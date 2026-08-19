"Черно море" взе крило от ЦСКА

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"Черно море" привлече в състава си крилото Иван Тасев, който пристига на „Тича" след сезони в "Пирин" (Благоевград) и ЦСКА, съобщават от варненския клуб.

Роден на 5 септември 2002 г. в Сандански, Тасев прави първите си стъпки във футбола в школата на "Пирин" (Благоевград). Дебютира за мъжкия тим през 2019 г., а през 2021 г. изкарва кратък период под наем в "Септември" (Симитли). За „орлетата" записва 80 мача и 7 гола в първенството, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади играчи в клуба.

През 2024 г. преминава в ЦСКА, където продължава развитието си. За „Б" отбора на „червените" изиграва 43 мача с 10 гола, а за първия състав – 16 срещи и 2 попадения. Представя се стабилно и в двата тима.

Тасев е бивш младежки национал на България.