Четирима български таланти в Топ 5 на Европа в бокса

Четирима от националите ни, които участваха на европейското първенство по бокс до 19 години в Лозница, влязоха в Топ 5 в крайното класиране. Родните таланти, водени от Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, приключиха с мачовете на шампионата в Сърбия.

След провеждане на срещите четирима от тях са на пета позиция. При девойките Маргарита Парпулова (54 кг) и Никол Първанова (70 кг) допуснаха поражения на четвъртфиналите и приключиха в Топ 5 на своите категории. При младежите до тази фаза достигнаха Владимир Давидов (65 кг) и Джан Фикрет (75 кг), което също им отреди пето място в крайното класиране.