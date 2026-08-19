ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общ работник задигна телефона на пловдивчанин в Са...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23417105 www.24chasa.bg

"Пирин" изгони вратар заради грешки и 9 допуснати гола в 3 мача

1044
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

"Пирин" (Благоевград) отстрани вратаря Красимир Костов от първия отбор и ще го освободи по взаимно съгласие, ако двете страни стигнат до консенсус, съобщават от втородивизионния тим.

От началото на новия сезон 31-годишният страж записа 3 мача, в които получи 9 гола.

Ако е изиграл последния си мач за "Пирин", Костов напуска клуба със 144 двубоя зад гърба си. Той има и 163 мача за "Ботев" (Враца).

"Вратарят може да си търси друг клуб, в противен случай ще остане извън игра до приключване договорните си отношения с орлетата. Поради незадоволително си представяне стражът на "Пирин" с поредица от грешки няма да получава доверието на треньорския щаб", съобщават от клуба.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък