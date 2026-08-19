"Пирин" изгони вратар заради грешки и 9 допуснати гола в 3 мача

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"Пирин" (Благоевград) отстрани вратаря Красимир Костов от първия отбор и ще го освободи по взаимно съгласие, ако двете страни стигнат до консенсус, съобщават от втородивизионния тим.

От началото на новия сезон 31-годишният страж записа 3 мача, в които получи 9 гола.

Ако е изиграл последния си мач за "Пирин", Костов напуска клуба със 144 двубоя зад гърба си. Той има и 163 мача за "Ботев" (Враца).

"Вратарят може да си търси друг клуб, в противен случай ще остане извън игра до приключване договорните си отношения с орлетата. Поради незадоволително си представяне стражът на "Пирин" с поредица от грешки няма да получава доверието на треньорския щаб", съобщават от клуба.