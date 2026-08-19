ЦСКА с жест към ОФИ - закара му Методи Деянов

ЦСКА направи жест към съперника си в Лига Европа - ОФИ. На самолета за остров Крит се качи и Методи Деянов. Бившият халф на “червените” изкара 5 сезона с екипа на гърците, като изигра над 100 мача за отбора.

Това веднага предизвика сериозен интерес в медиите на острова. Доста от феновете на гръцкия тим помнят още Деянов и още един куп футболисти, които са минали през ОФИ като Владо Гаджев, Цветомир Чипев, Александър Томаш и дори бившия президент на “Левски” Томас Лафчис.

Христо Янев извади от състава за плейофа пълното разочарование Алехандро Пиедраита и на негово място бе картотекиран Каталин Иту. В самолета се качи и бенинският национал Тамиму Уору, който лекува близо месец контузия. Отпадна обаче титулярният ляв защитник Анжело Мартино, който не успя да се възстанови от контузията си. Така неговото място ще заеме или Андрей Йорданов, или пък ще се премести на другия фланг Давид Пастор, а отдясно ще играе Мохамед Брахими. Изненадващо Иван Тасев от втория тим бе пратен в “Черно море”.

“Със сигурност първите мачове за сезона са особено трудни, тъй като всички отбори идват след шест-седем седмици подготовка. Очевидно е трудно да имаш необходимия ритъм. За съжаление, ние изоставаме от ЦСКА в това отношение, но имаме отбор, който работи и расте с всеки мач. Значението на тези два двубоя е такова, че трябва и ще бъдем готови за битката”, заяви наставникът на домакините Христос Контис.

“Когато искаме да растем като отбор, трябва да се справяме с всякакви ситуации. За всички нас в клуба, когато един мач с голям емоционален заряд приключи, той остава в миналото. Пред нас стои огромно предизвикателство, което ни изпълва с нетърпение. Това е нещо, което чакахме дълго време.

Нагласата ни вече е променена за тези два мача, виждам го всяка седмица на тренировките по жаждата и желанието. Всички в групата виждаме високите цели и искаме винаги да се целим по-нависоко. Пожелавам си да сме добре и да изиграем два силни мача срещу ЦСКА”, допълни той.

“Какво напрежение? Вече сме се класирали за груповата фаза. Играчите доказаха миналата година, че преследват всяко предизвикателство и дават всичко от себе си. Предстои ни огромно предизвикателство за класиране напред, което би било огромен успех”, завърши той.

