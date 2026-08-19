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“Черноморец” взе 190-сантиметров френски защитник

Велизар Маджаров

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Жулиен Морис Снимка: "Черноморец"

Втородивизионният “Черноморец” привлече 190-сантиметровия френски защитник Жулиен Морис. 20-годишният играч е минал през школите на “Мец”, “Бастия” и “Пасош де Ферейра”.

Шансовете да му бъдат оправени документите до мача с “Хебър” са минимални. Двубоя ще пропусне крайният бранител Николай Желязков, който получи червен картон при загубата с 0:1 от  дублиращия тим на ЦСКА.

Бургазлии пък ще се жалват от съдийството от мача с “червените”.

Възражението е конкретно срещу първия асистент рефер Михаел Денчев. В официалната си позиция от клуба насочват  претенциите си към 4 негови спорни решения, повлияли върху събитията на терена.

Жулиен Морис Снимка: "Черноморец"

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