“Черноморец” взе 190-сантиметров френски защитник

Втородивизионният “Черноморец” привлече 190-сантиметровия френски защитник Жулиен Морис. 20-годишният играч е минал през школите на “Мец”, “Бастия” и “Пасош де Ферейра”.
Шансовете да му бъдат оправени документите до мача с “Хебър” са минимални. Двубоя ще пропусне крайният бранител Николай Желязков, който получи червен картон при загубата с 0:1 от дублиращия тим на ЦСКА.
Бургазлии пък ще се жалват от съдийството от мача с “червените”.
Възражението е конкретно срещу първия асистент рефер Михаел Денчев. В официалната си позиция от клуба насочват претенциите си към 4 негови спорни решения, повлияли върху събитията на терена.