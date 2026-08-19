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Шампионът "Левски" преподписа с португалски ас

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Изпълнителният директор Даниер Боримиров и Алдаир Снимка: "Левски"

Шампионът "Левски" и защитникът Алдаир Невеш подписаха нов договор до лятото на 2028 г., обявиха от "Герена"

Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор. Алдаир дебютира със синята фланелка на 20 юли 2024-а при победата с 6:1 като гост на „Локомотив" (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски".

Вчера десният бе един от най-добрите при нулевото реми с АЕК в София в първия плейоф за Шампионската лига.

"ПФК „Левски" благодари за професионалното отношение и пожелава на Алдаир още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха първенците на България.

Изпълнителният директор Даниер Боримиров и Алдаир Снимка: "Левски"

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