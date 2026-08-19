Христо Янев от Крит: ЦСКА доказа вече на съмняващите се, че може да играе европейски футбол (Галерия)

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Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори преди утрешния първи мач с ОФИ (Крит) от плейофите на Лига Европа.

"ОФИ е добър отбор. Ще имат подкрепата на публиката.

За нас е предимство, че изиграхме няколко мача в Европа и първенството. Имаме достатъчно хора. Надявам се да излезем и да играем по начина, по който го правим досега в Европа.

Това, че сме стигнали дотук, трябва да ни даде повече свобода. Оттук нататък трябва да се и забавляваме, защото постигнахме целта си участие в основната фаза на евротурнири (при отпадане от гръцкия представител ЦСКА отива в основната фаза на Лигата на конференциите). ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков Христо Янев се шегува с футболистите си на стадиона в Ираклион. Снимка: Георги Палейков ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков

Натрупахме доста опит. Срещнахме различни противници. Ако в началото някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе европейски футбол, доказахме, че можем. Знаем, че утре ще срещнем пределно мобилизиран отбор.

Подготвени сме добре. Желанието и мотивацията ни са огромни да преодолеем този противник. Оттук нататък противниците стават все по-силни.

Ще срещнем пределно мотивиран отбор и трябва да дадем най-доброто от себе си", коментира Янев.