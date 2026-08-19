ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Галерия от тренировката на ЦСКА в Ираклион

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23418033 www.24chasa.bg

Христо Янев от Крит: ЦСКА доказа вече на съмняващите се, че може да играе европейски футбол (Галерия)

1848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Христо Янев на пресконференцията в Гърция. Снимка: Георги Палейков

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори преди утрешния първи мач с ОФИ (Крит) от плейофите на Лига Европа.

"ОФИ е добър отбор. Ще имат подкрепата на публиката.

За нас е предимство, че изиграхме няколко мача в Европа и първенството. Имаме достатъчно хора. Надявам се да излезем и да играем по начина, по който го правим досега в Европа.

Това, че сме стигнали дотук, трябва да ни даде повече свобода. Оттук нататък трябва да се и забавляваме, защото постигнахме целта си участие в основната фаза на евротурнири (при отпадане от гръцкия представител ЦСКА отива в основната фаза на Лигата на конференциите). 

ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
Христо Янев се шегува с футболистите си на стадиона в Ираклион. Снимка: Георги Палейков
Христо Янев се шегува с футболистите си на стадиона в Ираклион. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков

Натрупахме доста опит. Срещнахме различни противници. Ако в началото някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе европейски футбол, доказахме, че можем. Знаем, че утре ще срещнем пределно мобилизиран отбор.

Подготвени сме добре. Желанието и мотивацията ни са огромни да преодолеем този противник. Оттук нататък противниците стават все по-силни.

Ще срещнем пределно мотивиран отбор и трябва да дадем най-доброто от себе си", коментира Янев. 

ЦСКА вече тренира на стадион "Панкритио" в Крит, където утре ще се изиграе мача. Там е и пратеникът на "24 часа", фоторепортерът Георги Палейков.

ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков

Христо Янев на пресконференцията в Гърция. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
Христо Янев се шегува с футболистите си на стадиона в Ираклион. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков
ЦСКА вече тренира в Крит. Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък