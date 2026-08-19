България с 3 финала на европейското по спортна гимнастика

Българите заслужиха 3 финала на отделните уреди на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб (Хърватия).
Давид Иванов се нареди 7-и в квалификациите на кон с гривни с оценка 14.366 точки и ще спори за разпределението на медалите.
Даниел Трифонов е финалист на прескок с 8-и по сила резултат от 14.016 точки. Той е десети в подреждането, но преди него има четирима руснаци, а по регламент на финала влизат само по двама представители от държава.
Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финал на висилка със 7-и резултат от 14.000 точки.
България не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за световното в Ротердам (Нидерландия) по-късно тази година. Националите се наредиха 17-и със сбор от 231.161 точки.
Европейски шампион в многобоя стана Иля Ковтун (Хърватия).