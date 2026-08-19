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https://www.24chasa.bg/sport/article/23418146 www.24chasa.bg

България с 3 финала на европейското по спортна гимнастика

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Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

Българите заслужиха 3 финала на отделните уреди на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб (Хърватия).

Давид Иванов се нареди 7-и в квалификациите на кон с гривни с оценка 14.366 точки и ще спори за разпределението на медалите.

Даниел Трифонов е финалист на прескок с 8-и по сила резултат от 14.016 точки. Той е десети в подреждането, но преди него има четирима руснаци, а по регламент на финала влизат само по двама представители от държава.

Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финал на висилка със 7-и резултат от 14.000 точки.

България не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за световното в Ротердам (Нидерландия) по-късно тази година. Националите се наредиха 17-и със сбор от 231.161 точки.

Европейски шампион в многобоя стана Иля Ковтун (Хърватия).

Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

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