Веласкес отхвърлил няколко оферти заради "Левски"

Доминирахме през по-голямата част, горд съм от отбора. В Атина всичко е възможно.

Това обяви след нулевото реми с АЕК испанският наставник на “Левски” Хулио Веласкес. Реваншът от плейофния кръг за Шампионската лига е на 26 август в гръцката столица.

В интервю испанското издание AS пък той признава, че е отхвърлил предложения да напусне “Левски”.

“Имах оферти това лято. Клубът е наясно с тях. Аз обаче дадох приоритет на това да остана тук. За мен е важно да се опитам да изградя нещо през годините. Тук съм обичан и ми показват много привързаност и чувствам, че мога да продължа да градя”, казва Веласкес.

“Разочарован съм, че не спечелихме, но това все пак си е равенство като гост пред пълен стадион. Не успяхме да победим, но този двубой можеше да бъде решен от един гол. Ще дадем всичко от себе си на нашия стадион и ще опитаме да вкараме там.

Няма да има голяма разлика освен това, че ще бъдем домакини пред нашите фенове. Предполагам, че ще ни бъде малко по-лесно, защото теренът е по-добър и ще можем да играем по-бърз футбол. Тук не успяхме. “Левски” е опасен съперник”, сподели пък треньорът на АЕК Марко Николич.

