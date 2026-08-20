"Левски" изравни рекорда си от 7 мача поред без загуба в Европа

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Първият мач от плейофния кръг за влизане в Шампионската лига срещу гръцкия АЕК върна спомените на “сините” фенове 17 и 16 г.

На 19 август 2009 г. “Левски” за последно игра във финалната фаза от квалификациите за най-авторитетния турнир. Съперник на “Герена” бе унгарският “Дебрецен”, а преди двубоя звуча химнът на Шампионската лига. “Сините” тогава отпаднаха.

Във вторник вечерта на пълния с над 40 000 души Национален стадион “Васил Левски” отново звуча галещата ухото мелодия.

Равенството 0:0 с АЕК в първата част на дуела, чието спечелване се равнява на 18,6 млн. евро приход от УЕФА, пък означаваше друго дежавю. За втори път в историята “Левски” навърви 7 мача поред в Европа, без да запише загуба.

Настоящата кампания четата на испанския предводител Хулио Веласкес стартира с отстраняване на “Борац” (Баня Лука) от Босна и Херцеговина след 1:1 и 4:0.

Във втория квалификационен кръг съпротивата на румънския “Университатя” (Крайова) бе сломена с 1:0 и 2:2. 2 минимални победи от по 1:0 бяха достатъчни срещу “Кайрат” от Казахстан. За да дойде нулевото реми срещу АЕК пред френетичните “сини” фенове, създали атмосфера като за истински футболен мач, което е голяма рядкост за България. Дори гостите признаха влиянието на публиката.

Предишната подобна серия от мачове без загуба в Европа стана факт на 16 август 2010 г.

Тогава на “Герена” в първи мач от груповата фаза на Лига Европа воденият от Ясен Петров “син” отбор се наложи с 3:2 над белгийския “Гент”.

Преди това “Левски” елиминира ирландския “Дъндолк” (6:0, 2:0) и шведските “Калмар” (1:1, 5:2) и АИК (0:0, 2:1). Столичани загубиха 8-ия мач от кампанията след болезнено 0:5 при гостуването на португалския гранд “Спортинг” (Лисабон).

Сега двубой №8 ще е на стадион “АЕК Арена” в гръцката столица Атина на 26 август от 22 ч.

Неговият капацитет е за 32 500 зрители, което означава, че публиката ще е с поне 10 000 по-малко от тази на “Васил Левски” (заради буферните зони около агитката на българския първенец).