Италианска звезда в гимнастиката оцеля след катастрофа

Една от големите звезди на художествената гимнастика се размина без травми при катастрофа само дни след световното във Франкфурт.

Италианката София Рафаели е пътувала в автомобил, който в Чезена е бил блъснат от друг, управляван от пиян шофьор. Гимнастичката е била откарана в болница, но прегледът е установил, че няма наранявания. Самата тя се чувства добре.

София Рафаели е бронзова медалистка от олимпиадата в Париж преди 2 години. На световното в Германия миналата седмица тя завърши на трето място в многобоя, като бе изпреварена от българското явление в художествената гимнастика Стилияна Николова и шампионката Даря Варфоромеев от домакините. И трите взеха олимпийски квоти.

