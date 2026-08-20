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Макс Верстапен остава в "Ред Бул" до края на 2030 г.

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Край на драмата около кариерата на Макс Верстапен.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 подписа нов дългосрочен договор с "Ред Бул". Нидерландецът бе свързван с преминаване в "Макларън" или "Мерцедес", но остава в австрийския тим до края на сезон 2030.

"Казвал съм многократно, че този отбор е като второ семейство за мен и че тук се чувствам като у дома си. Постигнахме много заедно и сме преминали през редица паметни моменти, част от които са четирите световни титли. Цялата ми кариера премина в "Ред Бул" и съм наистина щастлив, че ще продължим да работим заедно", коментира Верстапен.

Макс се намира на шесто място в класирането със 109 точки - 110 по-малко от лидера в класирането Андреа Кими Антонели. През този уикенд предстои домашното състезание на пилота на "Ред Бул" в Нидерландия. 

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