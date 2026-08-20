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Лео Меси и Индиана Василев точни при равенство 2:2 в САЩ

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Снимка: Ройтерс

„Интер Маями" на мегазвездата Лео Меси завърши наравно 2:2 като гост срещу „Филаделфия Юниън" в мач от МЛС.

Домакините откриха в 11-ата минута чрез американеца с български корени Индиана Василев.

„Интер Маями" обърна развоя с попадения на Даниъл Пинтър (21) след участие на Лионел Меси и асистенция на Луис Суарес и самия Меси (26), който отбеляза първия си гол след смъртта на своя баща.

Нийл Пиер изравни за 2:2 в 58-ата минута, а попадение на Милан Илоски от „Филаделфия Юниън" бе отменено поради засада. Двата тима завършиха с по 10 души след червени картони на Кейвън Съливан от домакините и Яник Брайт от гостите в 13-ата минута на продължението.

С това си попадение 39-годишният Меси вече има 13 гола и заема второ място при голмайсторите зад Петър Муса от „ФК Далас", който е с 14.

Снимка: Ройтерс

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