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Легенда ще води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

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Теодор Салпаров ще се сбогува с феновете. Снимки: CEV

Една от най-емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те - Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември в столичната "Арена 8888". Папи бе част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998. Носител на два сребърни (1996) и два бронзови (2000, 2012) медала от Олимпийски игри и трикратен европейски шампион (1995, 1999 и 2003). Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44-годишна възраст. През 2004 след Игрите в Атина той бе удостоен и с Офицерския орден за заслуги към италианската република - най-високото държавно звание в страната.

Разпределителския пост в тима на звездите ще бъде поверен на бившия национал на "скуадра адзура" Микеле Баранович. Шампион на Италия с Лубе през 2014 и бронзов медалист с Италия в Световната лига през 2014, плеймейкърът беше за кратко съотборник на Салпаров в Хебър преди разпадането на отбора през 2023. В отбора на звездите се включва и друго познато име от златните години на тима от Пазарджик - Якопо Масари.

Специални гости на събитието заедно с Христо Стоичков ще бъдат други две големи имена от историята на българския футбол - Стилиян Петров и Мартин Петров.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по  bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg и Eventim.

В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

Теодор Салпаров ще се сбогува с феновете. Снимки: CEV

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