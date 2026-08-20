Български съдия влезе във Висшата лига от новия сезон

За първи път в историята български съдия влезе в ранглистата на английската Висша лига за новия сезон. Това стана ясно, след като Pro Ref публикува трите групи, от които ще бъдат назначавани реферите за мачовете.

Роденият в София Христо Караиванов е включен в групата “Развитие на професионалните асистенти”. С него са още Джонатан Бикердайк, Конър Браун, Джордж Бирн, Емили Карни, Алан Кресуел, Ендрю Делисън, Ендрю Фокс, Хю Гилрой, Калъм Коф, Джейкъб Греъм, Дейвид Харисън, Пол Ходжкинсън, Шон Хъдсън, Робърт Хайд, Алекс Джеймс, Даниел Лийч, Джейкъб Лехане, Сам Люис, Найджъл Лъг, Алистър Нелсън, Бхупиндер Синг Джил, Матю Смит, Марк Смит, Дерън Уилямс и Ричард Уудърт.

В групата “Професионални рефери”, която е за ръководещите са Сам Алисън, Стюърт Атуел, Антъни Бакхаус, Питър Банкс, Сам Барът, Елиът Бел, Том Брамъл, Джон Брукс, Джон Бъзби, Мат Карлет, Мат Донахю, Дерън Инглънд, Уил Фини, Джаред Джилет, Фарай Халам, Тони Харингтън, Адам Херцег, Саймън Хупър, Роб Джоунс, Крис Кавана, Том Кърк, Ендрю Китчън, Оли Лонгфорд, Анди Мадли, Боби Мадли, Стив Мартин, Том Нилд, Майкъл Оливър, Крейг Поусън, Том Рийвс, Рубин Рикардо, Том Робинсън, Майкъл Салисбъри, Джош Смит, Люис Смит, Пол Търни, Гавин Уорд и Дейвид Уеб.

И в групата “Професионални асистенти” са включени Блейк Антробъс, Саймън Бенет, Гари Бесуик, Лий Бетс, Стюърт Бърт, Дан Кук, Нийл Дейвис, Ник Грийнхалг, Константин Хаджидакис, Андриан Холмс, Ник Хоптън, Акил Хоусън, Йън Хусин, Скот Леджър, Саймън Лонг, Джеймс Мейнуорнинг, Стив Мередит, Адам Нън, Дан Робатан, Марк Скоулс, Еди Смарт, Уейд Смит, Крейг Тейлър, Ричард Уест, Мат Уилкс и Тим Уудс.

Христо Караиванов вече има дебют във Висшата лига, и то навръх 3 март тази година, националния празник на България. Той бе асистент на един от най-добрите рефери - Стюърт Атуел, на мача “Лийдс” - “Съндърланд”, като в състава на домакините бе и Илия Груев. Гостите спечелиха с 1:0 след невероятна грешка на ВАР Пол Търни, който не забеляза чиста дузпа за домакините, когато Люк О'Ниен се опита да удуши Паскал Струйк. Това бе отченено като фатален гаф от страна на фирмата, която се занимава със съдийството, която тогава се наричаше PGMOL. Но явно асистентите на Атуел са били оценени доста добре, след като Христо Караиванов е промотиран от новия сезон.

Името на Караиванов нашумя през декември 2018 година на мача “Транмиър” - “Морекъмб” от Втора лига, когато бе заподозрян, че е с официални обувки край страничната линия.

Социалните мрежи гръмнаха със снимки на българина, но след това всичко се оказа съвсем друго. Моделът на “Адидас”, който той използвал за мача, просто давал отблясъци, като че ли обувките са лачени. А те са си съвсем нормални футболни.

Още тогава PGMOL излезе с официално съобщение, че асистентът не е нарушил никакви правила.

Христо Караиванов има вече 20 години кариера във футбола, като е стартирал от най-долните нива на английския футбол. Сам признава, че случайно е станал рефер, като е последвал съвета на приятел.

В момента той е мениджър на голяма фирма в Англия, но ако бъде вдигнат в категория, може би трябва да се отдаде изцяло на съдийството. Висшата лига е една от малкото, които ползват само професионални рефери, които не се занимават с друга работа.

