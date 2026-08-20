На 59 г. Казу Миура стана най-възрастният голмайстор за купата на японския император

Японската легенда Казуйоши Миура-Крал Казу стана най-възрастният реализатор в историята на купата на императора, разписвайки се на 59 години, 5 месеца и 24 дни. Нападателят вкара две дузпи за победата на „Фукушима Юнайтед" със 7:0 срещу „Ояма Сокър Клуб" в мач от първия кръг.

Така той подобри рекорда на Шинджи Оно (41 г.).

Това са първите официални голове на Миура от близо 4 години. Ветеранът, който кара своя 42-ри професионален сезон и има 55 гола за Япония, се присъедини към третодивизионния „Фукушима Юнайтед" от „Йокохама ФК" по-рано тази година, след като в кариерата си е играл още в Бразилия, Италия, Хърватия, Австралия и Португалия.