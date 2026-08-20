Монтираха вратите на стадион “Българска армия”, фирмата за терена се пренесе на "Сан Сиро"

Вратите на стадион “Българска армия” вече са налични. Реконструкцията е пред приключване и трябва да завърши през септември.

Реконструкцията на стадион “Българска армия” върви към приключване. Вече е инсталирана една от вратите на терена, а другата чака да се завърши контурът с LED екран над сектор “Г”, което ще стане в близките дни.

Завръщането на ЦСКА на стадиона обаче ще трябва да изчака поне още няколко етапа. Първо документално трябва да бъде пуснато съоръжението в експлоатация, след което по изисквания на УЕФА трябва да се проведе и тестов двубой с някоя от юношеските формации. На него ще бъдат поканени фенове, за да се види как най-бързо може да стане евакуацията на стадиона.

От ирландската фирма, която направи терена на “Българска армия”, се похвалиха вчера, че са започнали да правят този на легендарния стадион “Сан Сиро” в Милано. И там ще бъде поставена хибридна трева, която съчетава естествената с изкуствена.