Посрещнаха с “Момиче, ти го направи” шампионката Стилияна в Кайро

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Световната шампионка на бухалки Стилияна Николова бе посрещната подобаващо в Кайро.

Българската звезда на художествената гимнастика спечели титлата на първенството във Франкфурт (Гер), където остана втора в многобоя и си осигури участие на олимпиадата в Лос Анджелис след 2 г.

Николова е родена в столицата на Египет и посети залата, където е започнала със спорта. В Кайро все още треньорка е нейната майка Паулина, двукратна световна шампионка в българския ансамбъл през 1983 и 1985 г. Бащата Илия Дяков, който е бивш футболен национал, също работи в Египет.

За Стилияна бе подготвен специален надпис “Момиче, ти го направи”.



