Кой заслужава да играе на US Open - Стан или Григор?

Григор Димитров и Стан Вавринка останаха извън списъка на поканените за откритото по тенис на САЩ. Остана още една свободна уалдкард за последния за сезона турнир от “Големият шлем”. Кой от двамата заслужава повече да играе на US Open? Ето мнението на Макс Килъм от Tennishead.

“Двама играчи от голяма класа не получиха уайлдкард и изглежда, че единият от тях ще пропусне турнира. Тези двама са Стан Вавринка и Григор Димитров. На пръв поглед Стан Вавринка е правилният избор в тази ситуация. Като се има предвид това, което швейцарецът постигна през последните 20 години, той заслужава достойно изпращане на US Open. Тази суперзвезда е трикратен шампион от “Големият шлем” и спечели последната си такава титла точно на US Open през 2016 г. А в края на годината прекратява кариерата си.

Разбира се, Григор Димитров също е достоен за уайлдкард и място на турнира в Ню Йорк. Българинът е шампион от финалите на АТП, има титла от “Мастърс 1000” и бе в топ 10 на света.

И все пак - тъй като Вавринка се отказва в края на 2026 г., хората от US Open не бива да пропускат възможността да предоставят на швейцарската легенда последна възможност да играе на техния турнир. Вавринка е легенда на този спорт и заслужава подобаващо отношение по пътя към своята раздяла с тениса.

Стан Вавринка Снимка: Х/EstorilOpen През 2016 г. Вавринка започна своето участие на US Open с чисти победи над Фернандо Вердаско и Алесандро Джанеси. След това трябваше да води тежка битка с Дан Евънс в пет сета и в края спечели 4:6, 6:3, 6:7, 7:6, 6:2. Швейцарецът отказа да бъде спрян по пътя към славата и отстрани Иля Марченко, Хуан Мартин дел Потро и Кей Нишикори, за да стигне до финала. А там го чакаше познат съперник - Новак Джокович. Година по-рано Вавринка изненада Джокович в Париж и спечели втората си титла от “Големият шлем”. На корт “Артър Аш” отново се справи с мощта на сърбина и победи.”

Григор Димитров е полуфиналист на US Open през 2019 г., когато след много тежък период в кариерата си за първи път победи истинската швейцарска легенда Роджър Федерер. Сега нашият тенисист трябва да играе квалификации.

