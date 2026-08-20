Христо Янев с две промени за мача с ОФИ

ЦСКА излиза с редовния си състав в евротурнирите, като Христо Янев прави само две промяна. На мястото на контузения Анжело Мартино влиза Андрей Йорданов, а на капитана Бруно Жордао се появява Джеймс Ето'о.

ОФИ: Николаос Христогеоргиос - Константинос Костулас, Христос Сиелис, Ахилеас Пундурас - Йоанис Апостолакис, Атанасиос Андруцос, Андреас Бухалакис, Николаос Анастасиос - Таксихарис Фунтас, Тиаго Нус, Айтор Канталапиедра.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов - Жан-Филип Гбамен, Макс Ебонг - Стефано Сенси, Джеймс Ето'о, Йоанис Питас - Леандро Годой.