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Христо Янев с две промени за мача с ОФИ

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Снимка: Георги Палейков

ЦСКА излиза с редовния си състав в евротурнирите, като Христо Янев прави само две промяна. На мястото на контузения Анжело Мартино влиза Андрей Йорданов, а на капитана Бруно Жордао се появява Джеймс Ето'о.

ОФИ: Николаос Христогеоргиос - Константинос Костулас, Христос Сиелис, Ахилеас Пундурас - Йоанис Апостолакис, Атанасиос Андруцос, Андреас Бухалакис, Николаос Анастасиос - Таксихарис Фунтас, Тиаго Нус, Айтор Канталапиедра.  

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Андрей Йорданов - Жан-Филип Гбамен, Макс Ебонг - Стефано Сенси, Джеймс Ето'о, Йоанис Питас - Леандро Годой. 

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