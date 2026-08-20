Алкарас се завръща на US Open след травмата

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Испанският ас в тениса Карлос Алкарас обяви завръщането си на корта за откритото първенство на САЩ през следващата седмица.

Той отсъства от корта от април заради контузия на китката, поради което пропусна „Ролан Гарос" и „Уимбълдън". Първоначалният му план да играе в Синсинати бе отложен, за да осигури пълното си възстановяване.

Сега Алкарас се завръща в Ню Йорк - мястото, където през 2022 г. спечели първия си трофей от "Големият шлем" и стана най-младият номер 1 в историята на мъжкия тенис.

През миналата година той отново триумфира на "Флашинг Медоус".