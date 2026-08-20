България удари 3:0 Египет при старта на световното за волейболисти до 17 г.

Българският национален отбор за волейболисти под 17 години започна с безапелационна победа световното първенство в Доха. Воденият от Иван Станев тим разгроми Египет с 3:0 (25:22, 25:23, 25:18). Форматът на турнира е с 20 отбора, които са разпредени в пет групи по четири. Първите 16 от общото класиране продължават напред.

Българите спечелиха балканското първенство, което беше основната част от подготовката им за мондиала. Първите два гейма бяха доста равностойни. Те продължиха малко повече от час. „Фараоните" се опитата да окажат съпротива, но в основните моменти на мача България успя да наложи волята си категорично. След 2:0 третият гейм вече беше много по-лесен за нашите.

Утре България ще срещне Испания от 17 часа, а на 24 август завършваме групата срещу Турция по същото време. Успехът срещу Египет почти сигурно означава, че ще бъдем сред първите 16. В нашата група Турция спечели също с 3:0 срещу Испания.

Ето какво заяви след двубоя и селекционерът Иван Станев пред сайта на БФВ:

„Важно бе да стартираме с победа. Знаех, че отборът няма да покаже истинското си лице, защото всеки първи мач на такъв форум е съпътстван от огромно напрежение.

Доста са нещата, които изисквам от всяко едно момче в отбора, а едно от тях е да бъдем търпеливи, когато топката е неудобна. В този мач можехме да се справим и много по-добре на елемента посрещане.

Подготвени сме добре за следващите два мача в групата, така че всичко е в нашите ръце."