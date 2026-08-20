Националите загубиха от Ангола в контрола преди европейската квалификация

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България загуби 75:82 от Ангола първата си контрола в Братислава, част от подготовката за срещата в края на месеца с Румъния от група D във втория етап на предварителните квалификации за следващото европейско по баскетбол за мъже.

Утре за българите предстои и приятелски двубой срещу домакините от Словакия.

Срещу Ангола селекционерът Любомир Минчев избра да започнат Константин Тошков, Стефан Михайлов, Павлин Иванов, Борислав Младенов и Емил Стоилов. Новият натурализиран американец Умоджа Гибсън беше в състава, но не взе участие в двубоя, а Иван Алипиев и Иван Спиров не бяха в групата.

Младенов бе най-резултатен за България с 16 точки, 6 борби и 2 асистенции. Александър Стоименов се включи с 14 точки и 2 борби, Михайлов реализира 13 точки и 5 борби, а Стоилов завърши с 10 точки, 5 борби и 3 асистенции.