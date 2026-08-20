България падна от Русия на волейбол

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Женският национален отбор на България под 20 години загуби от Русия (завръща се официално във волейбола) с 1:3 (21:25, 25:18, 22:25, 14:25) във втория си мач от първата зонална квалификация за eвропейското първенство. Надпреварата се провежда в Мостар (Босна и Херцеговина).

Селекционерът Денислав Димитров започна срещата с Антония Станиславова, Цветомира Велчева, Една Тодорова, Катерина Попова, Ивайла Рикова, Божидара Иванова и либеро Мария-Магдалена Недялкова.

Двата отбора бяха близо по показателите на отделните елементи, но сервисът на рускините създаде сериозни затруднения за българското посрещане в големи периоди от двубоя. Националките ни изиграха много силен втори гейм. България успя да наложи играта си и да изравни резултата след убедително 25:18.

В третата част българският тим отново имаше отлична възможност да стигне до обрат и да поведе с 2:1. Нашите момичета водеха с 21:19 в заключителната част на гейма, но допуснаха обрат и Русия затвори частта при 25:22.

В четвъртия гейм превъзходството на съперника бе значително и българският отбор не успя да се пребори за оставане в срещата.

Най-резултатна за България бе Божидара Иванова с 18 точки. Никол Окоро, която влезе в игра във втория гейм, добави 13 точки, включително три блокади.

Това бе второ поражение за националния ни отбор в надпреварата след вчерашната загуба с 0:3 от Турция.

България ще изиграе последния си мач от група "Б" утре от 13:00 часа срещу Сърбия.