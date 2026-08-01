Микаела Стоянова: Целта ни са победи на Евроволей, изпадането от Лигата на нациите само ни мотивира

Микаела Стоянова е сред водещите фигури в женския национален отбор на България по волейбол. 21-годишната състезателка, играеща на поста диагонал, даде интервю за „24 часа" преди Евроволей 2026. България започва с мач срещу Украйна днес, а след това в групата са срещите с Гърция (23 август), Сърбия (24 август), Австрия (26 август) и домакините от Чехия (27 август).

- Здравей, Мика. С каква нагласа сте за европейското първенство? Каква е целта ни?

- Здравей! С много позитивни мисли, много мотивирани сме. Имаме цел – най-важното е да минем групите, да се представим по най-добрия начин и също така да вземем колкото може повече победи за по добра изходна позиция за световното първенство догодина.

- Чувствате ли се подготвени за първия мач с Украйна? Подготвени за победа...

- Чувстваме се подготвени, надъхани сме, след като имаме да затвърдим тази победа от Лигата на нациите, която направихме, така че според мен това ще бъде един много интересен и не толкова лесен мач.

- Мислиш ли, че изпадането от Лигата на нациите се превърна в урок за вас и възможност да ни изненадате приятно на европейското?

- Със сигурност е урок това, че отпаднахме от Лигата на нациите. Това само може да ни мотивира, да ни накара да се замислим какво може да оправим и какви грешки направихме, за да го допуснем.

- Загубихме от Чехия и Сърбия в Лигата, но вярвате ли, че този път имаме шанс да ги победим, тъй като и те са в нашата група на европейското?

- Вярвам, стига ние да се представим на ниво. Това зависи само и единствено от нас – дали ще ги бием, или не, тъй като показахме, че с нашата игра падаме, с нашата игра бием, така че е много важно как ние като отбор ще се представим.

- Кое ще е най-голямото изпитание за вас на европейското?

- Натрупаната умора, може би. За мен имаме шанс срещу всеки един отбор, дори срещу най-силния, който за момента е Сърбия. Имаме шанс да се представим на ниво и да покажем по-добра игра от миналия път, но е важно да държим едно ниво, заради умората, която ще се натрупа постепенно.

- Вече сбъдна една своя мечта – да играеш за женския национален отбор на България. Каква е следващата ти мечта, към какво гледаш в момента?

- Следващата ми мечта – да стигна възможно най-далеч в кариерата ми, да стигна върха, така да кажем.

- Каква е най-голямата ти мотивация?

- Да покажа на себе си, че мога. Да покажа, че няма нещо, през което един човек не може да мине. И че всяко изпитание може да се премине, стига да имаш воля и желание да го направиш.