13,30 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия (трен.) "Диема спорт" 3
14,30 ч Голф MAX sport 1
15,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Австрия - Сърбия RING
16,15 ч Колоездене, обиколка на Бенелюкс Eurosport 1
17,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Хърватия - Италия MAX sport 2
17,30 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия, спринт (кв.) "Диема спорт" 3
17,30 ч Голф MAX sport 1
18,00 ч Волейбол, ЕП (ж), България - Украйна bTV Action
18,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1
18,45 ч Футбол, "Локомотив" (ГО) - "Етър" "Диема спорт"
19,00 ч Гимнастика, ЕП в Загреб БНТ 3
19,00 ч Футбол, "Ал Рияд" - "Ал Насър" MAX sport 2
19,00 ч Футбол, "Санкт Тьонис" - "Айнтрахт" "Диема спорт" 2
19,00 ч Футбол, "Пройсен" - "Карлсруе" "Диема спорт" 3
19,00 ч Футбол, "Валдхоф" - "Кайзерслаутерн" "Нова спорт"
19,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Турция - Латвия MAX sport 3
21,15 ч Футбол, "Черно море" - "Дунав" "Диема спорт"
21,45 ч Футбол, "Ханза" - "Щутгарт" "Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, "Марсилия" - "Страсбург" "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Арсенал" - "Ковънтри" "Диема спорт" 2
22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Реал С" MAX sport 4
22,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1
22,00 ч Голф Eurosport 2
2,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1