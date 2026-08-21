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Спорт по телевизията днес

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Националките по волейбол стартират срещу Украйна на европейското. Снимка: VNL

13,30 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия (трен.) "Диема спорт" 3

14,30 ч Голф MAX sport 1

15,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Австрия - Сърбия RING

16,15 ч Колоездене, обиколка на Бенелюкс Eurosport 1

17,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Хърватия - Италия MAX sport 2

17,30 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия, спринт (кв.) "Диема спорт" 3

17,30 ч Голф MAX sport 1

18,00 ч Волейбол, ЕП (ж), България - Украйна bTV Action

18,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1

18,45 ч Футбол, "Локомотив" (ГО) - "Етър" "Диема спорт"

19,00 ч Гимнастика, ЕП в Загреб БНТ 3

19,00 ч Футбол, "Ал Рияд" - "Ал Насър" MAX sport 2

19,00 ч Футбол, "Санкт Тьонис" - "Айнтрахт" "Диема спорт" 2

19,00 ч Футбол, "Пройсен" - "Карлсруе" "Диема спорт" 3

19,00 ч Футбол, "Валдхоф" - "Кайзерслаутерн" "Нова спорт"

19,00 ч Волейбол, ЕП (ж), Турция - Латвия MAX sport 3

21,15 ч Футбол, "Черно море" - "Дунав" "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, "Ханза" - "Щутгарт" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Марсилия" - "Страсбург" "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Арсенал" - "Ковънтри" "Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Реал С" MAX sport 4

22,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

22,00 ч Голф Eurosport 2

2,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

Националките по волейбол стартират срещу Украйна на европейското. Снимка: VNL
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