Треньор на Григор: Звездите искат да работиш като тях

Големите звезди в тениса искат да си като тях и да работиш така, както го правят те.

Това разкрива Себастиан Дюран. Френският специалист от години е в екипа на Григор Димитров и се грижи за физическата му подготовка.

Винаги трябва да умееш да предвидиш какво се очаква от теб. Няма как състезателят да иска нещо - например извънредна тренировка или промяна в часа на заниманието, а ти да отговориш, че не можеш. Със спортисти на такова равнище има само един начин да се работи - да мислите еднакво и да създадете някаква връзка помежду си.

Във всеки момент трябва да си наясно, че това е техният живот, да не забравяш какви усилия им струва, за да стигнат дотук. Много често жертвите са големи - финансови разходи, периоди далече от семейството. Те изискват много от себе си и трябва да го имаш предвид, споделя Дюран.