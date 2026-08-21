ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чакана първа рожба бави японец за старта на подгот...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23423819 www.24chasa.bg

Треньор на Григор: Звездите искат да работиш като тях

1052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Григор Димитров с треньора си по физическа подготовка Себастиан Дюран

Големите звезди в тениса искат да си като тях и да работиш така, както го правят те.

Това разкрива Себастиан Дюран. Френският специалист от години е в екипа на Григор Димитров и се грижи за физическата му подготовка.

Винаги трябва да умееш да предвидиш какво се очаква от теб. Няма как състезателят да иска нещо - например извънредна тренировка или промяна в часа на заниманието, а ти да отговориш, че не можеш. Със спортисти на такова равнище има само един начин да се работи - да мислите еднакво и да създадете някаква връзка помежду си.

Във всеки момент трябва да си наясно, че това е техният живот, да не забравяш какви усилия им струва, за да стигнат дотук. Много често жертвите са големи - финансови разходи, периоди далече от семейството. Те изискват много от себе си и трябва да го имаш предвид, споделя Дюран.

Григор Димитров с треньора си по физическа подготовка Себастиан Дюран

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)