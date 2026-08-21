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Чакана първа рожба бави японец за старта на подгот...

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Чакана първа рожба бави японец за старта на подготовката на "Дея"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Дея"

Чакана в началото на септември първа рожба на новото попълнение от Япония в отбора на "Дея Волей" ще го забави за старта на подготовката за новия сезон, която е планирана за 31 август.

Косуке Хата, който идва от местния гранд "Джей тект", с който Матей Казийски стана шампион през 2020 година е получил разрешение от собственика и президент на бургаския клуб д-р Александър Маджуров да се присъедини към отбора на 13 септември.

Другите двама чужденци, японското либеро Хироки Кото и централния посрещач от Бразилия Виктор Алкантара Витао може да пристигнат в Бургас със закъснение от 24 часа, в зависимост от кацането им в Истанбул.

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов, който е чакан с голям интерес в Бургас ще е на линия още на 31 август.

"Подготовката ни изцяло ще е в зала "Младост". Планирали сме поне 6 контролни мача. Окомплектовали сме състав, сплав от много опит и млади таланти. Последните ни попълнения са младежкия национал Даниел Мицин от "Черно море", който ще се учи от Георги Братоев на поста разпределител и 20-годишният център от "Славия" Константин Динов", уточни пред "24 часа" старши треньорът на "Дея" Георги Димитров. 

Снимка: "Дея"

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