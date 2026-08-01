Христо Янев след 0:3 в Гърция: Изключително глупаво бе, че останахме с човек по-малко в края

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира загубата с 0:3 като гост на ОФИ (Гърция) в първия мач от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа.

"Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача.

Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да си извадим много поуки.

Допуснахме елементарни грешки, подведохме се по поведението на ОФИ. Изиграхме последните минути с човек по-малко (в 81-ата мин Мохамед Брахими бе изгонен), което е изключително глупаво и е показателно за липсата на опит. Възползваха се, че играят у дома. Опитаха се да бъдат агресивни и директни, повечето ситуации, които създадоха, са плод на наши грешки.

От мен се иска този отбор да бъде добър, днес не бяхме и трябва да си го признаем. Трябва да се съсредоточим върху голямата картина и тя е да играем по-умно в тези мачове. Не трябва да губим лесно топката, трябва да не губим търпение, трябва да се опитаме да се върнем към това, което правихме първите мачове - да създаваме ситуации и да ги реализираме", заяви Янев.

Реваншът е на 27 август в София.

При отпадане ЦСКА отива в Лигата на конференциите.