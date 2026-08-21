Александра Начева с бронза при лекаря, който я оперира

Навръх 25-ия си рожден ден атлетката Александра Начева занесе бронзовия си медал в тройния скок от европейското в Бирмингам на лекаря, който спаси кариерата ѝ.

През 2024 г. Александра Начева претърпя тежка контузия на глезена по време на състезание в Габрово. Това я лиши от възможността да участва в олимпийските игри в Париж. Последваха 3 операции, които извърши проф. Диян Енчев от “Пирогов”, и активна рехабилитация. Личната травма не само че не я накара да се предаде, но точно обратното. Тя я мотивира да учи “здравни грижи”, за да стане медицинска сестра и да помага на хората в тежките за тях моменти.

Проф. Диян Енчев ѝ пожела много късмет и да донесе още много поводи за гордост на България след бронза от европейското.

Алекс замина за Полша, където ще участва за първи път в турнир от “Диамантената лига” в леката атлетика. Поканата дойде точно след невероятното завръщане на пистата за талантливата ни състезателка.

