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https://www.24chasa.bg/sport/article/23425487 www.24chasa.bg

Александра Начева с бронза при лекаря, който я оперира

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Алекс Начева занесе медала си от европейското на професор Енчев от “Пирогов”, който успя да спаси кариерата ѝ. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА БОЛНИЦАТА

Навръх 25-ия си рожден ден атлетката Александра Начева занесе бронзовия си медал в тройния скок от европейското в Бирмингам на лекаря, който спаси кариерата ѝ.

През 2024 г. Александра Начева претърпя тежка контузия на глезена по време на състезание в Габрово. Това я лиши от възможността да участва в олимпийските игри в Париж. Последваха 3 операции, които извърши проф. Диян Енчев от “Пирогов”, и активна рехабилитация. Личната травма не само че не я накара да се предаде, но точно обратното. Тя я мотивира да учи “здравни грижи”, за да стане медицинска сестра и да помага на хората в тежките за тях моменти.

Проф. Диян Енчев ѝ пожела много късмет и да донесе още много поводи за гордост на България след бронза от европейското.

Алекс замина за Полша, където ще участва за първи път в турнир от “Диамантената лига” в леката атлетика. Поканата дойде точно след невероятното завръщане на пистата за талантливата ни състезателка.

Алекс Начева занесе медала си от европейското на професор Енчев от “Пирогов”, който успя да спаси кариерата ѝ. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА БОЛНИЦАТА

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