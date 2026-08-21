35 евро билет за феновете на "Левски" в Атина

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От "Левски" обявиха как трябва да процедират феновете, които искат да подкрепят отбора в Атина в реванша срещу АЕК. Първата среща в София завърши 0:0.

"Левскари,

Днес, 21 август, от 14,00 до 19,14 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за реванша от плейофа на Шампионската лига АЕК (Атина) – „Левски".

Цената на билета за сектора, отреден за „сините" привърженици на стадион „АЕК Арена", е 35 евро.

Желаещите билети за срещата в Атина ще могат да се регистрират в посочения интервал. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), номер на лична карта, имейл адрес и телефон.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет за мача на стадион „АЕК Арена".

След изтичане на крайния срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети", написаха от "Герена".