ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В БОК продължават да излизат фрапиращи разходи, 85...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23425593 www.24chasa.bg

35 евро билет за феновете на "Левски" в Атина

900
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

От "Левски" обявиха как трябва да процедират феновете, които искат да подкрепят отбора в Атина в реванша срещу АЕК. Първата среща в София завърши 0:0.  

"Левскари,

Днес, 21 август, от 14,00 до 19,14 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за реванша от плейофа на Шампионската лига АЕК (Атина) – „Левски".

Цената на билета за сектора, отреден за „сините" привърженици на стадион „АЕК Арена", е 35 евро.

Желаещите билети за срещата в Атина ще могат да се регистрират в посочения интервал. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), номер на лична карта, имейл адрес и телефон.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет за мача на стадион „АЕК Арена".

След изтичане на крайния срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети", написаха от "Герена".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)