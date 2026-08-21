В БОК продължават да излизат фрапиращи разходи, 85 000 евро са задълженията по кредитна карта на Комитета

В Българския олимпийски комитет (БОК) продължават да излизат фрапиращи разходи, правени от бившето ръководство. Това съобщи генералният секретар на БОК Данаил Димов в интервю за БГНЕС. Той добави, че черновата на доклада на Контролния съвет вече е готова, като не само делегатите на Общото събрание, но и обществеността ще бъдат запознати с финансовото състояние на БОК.

„Имаме възложен от Изпълнителното бюро доклад-проверка на Контролния съвет. Контролният съвет вече приключи работата си по него. Има констатации, някои от тях доста фрапиращи, за които нямаме обяснение.

Само един пример ще ви дам – става дума за едно пътуване до Бали на г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов, при което билетите им струват 20 000 лева", разкрива Димов.

Генералният секретар потвърди, че бившият председател Стефка Костадинова е взимала заплата.

„От самото начало твърдях, че г-жа Стефка Костадинова няма право на заплата. По Хартата на МОК всички изборни длъжности в системата на олимпийското движение нямат право да получават трудови възнаграждения. Могат да получават командировъчни, разходите за хотели да им бъдат компенсирани, но не и заплати. Тя е получавала заплата през целия период. Не искам да влизам в детайли за размерите – не са малки сумите, но говорим за нещо, което изначално е незаконно", казва още той.

Данаил Димов съобщи също така, че новото ръководство е успяло да погаси съществена част от натрупаните задължения.

„Служителите не бяха получавали заплати в продължение на пет месеца. Когато направихме окончателната сметка, дълговете възлизаха на 350–360 000 евро. За този период успяхме да изплатим около 180 000 евро от тези задължения. В процес на плащане са и останалите. Най-фрапиращото за мен беше дългът по една корпоративна кредитна карта на Олимпийския комитет, с която е разполагала г-жа Стефка Костадинова. Там заварихме дълг от 85 000 евро. Суми са били изразходвани по картата от 2022 г. насам", коментира още Димов.

На въпрос дали може да има злоупотреба при разходването на тези средства, Данаил Димов отговаря: „Не мога да кажа, но има и фрапиращи транзакции. Аз не мога да си представя, че плащане в един любим ресторант на Стефка Костадинова на къмпинг „Черноморец" е било свързано с работата на Олимпийския комитет. Когато ходя на ресторант, плащам с личната си карта, а не с корпоративната. Става дума за много голяма сума и това показва, на първо място, безотговорност, а на второ – липса на елементарна финансова култура.

Защото дори да има разходи, които са били оправдани, по-изгодно е, ако нямате пари по сметката, да използвате кредитната карта, тъй като всяка кредитна карта има гратисен период от близо 40 дни, в който няма лихва. Ако пресрочите този период обаче, има лихва, която е голяма – близо 20% по тази кредитна карта. Ако БОК беше използвал овърдрафт, той щеше да бъде с лихва от малко над 2–3%.

Ние сега плащаме по тази кредитна карта близо 1600 евро на месец. Една от следващите ни цели е да приключим този дълг, защото това е заплатата на един служител".

Общото събрание на БОК ще се проведе на 29 септември 2026 г. в хотел „Хаят Риджънси" в София, а дотогава Изпълнителното бюро ще се е запознало с доклада на Контролната комисия. Димов гарантира, че членовете на БОК ще имат пълна информация за всичко, което е ставало в последните години в олимпийската ни централа.