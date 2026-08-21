Събота ще бъде специален ден за всички почитатели на италианската Серия А, защото “калчото” се завръща. Сезон 2026/2027 ще бъде открит с два мача по едно и също време, като шампионът Интер ще посрещне Монца на “Сан Сиро”, докато Удинезе ще приеме Комо по същото време в Удине.

Букмейкър №1 на България, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на колоса Милан, ясно отчита големите фаворити за титлата в Серия А през новия сезон.

В дългосрочните прогнози на сайта се забелязва, че действащият първенец Интер е фаворит и през този сезон да стане шампион, следван от Наполи и Ювентус. Малко по-назад като шансове се нарежда Милан, като “росонерите” стартират сезона с нов старши-треньор - бившият мениджър на Манчестър Юнайтед и Спортинг Лисабон Рубен Аморим.

Но как се подготвиха грандовете в Италия и успешно ли успяха да подсилят своите състави преди старта на кампанията?

Шампионът Интер заложи на английското качество

Фаворит №1 за титлата Интер погледна към английската Висша лига с цел да подсили селекцията си за новия сезон. “Нерадзурите” най-вероятно ще стартират шампионата с цели трима нови футболисти, родом от Англия. С клуба вече подписа десният бранител Джед Спенс и европейският шампион с Манчестър Сити Джон Стоунс, като до часове се очаква да бъде обявен и трансферът на халфа на Ливърпул Къртис Джоунс.

В същото време Интер заздрави и халфовата си линия, като на позицията на дефанзивен полузащитник бе привлечен младия сръбски национал Александър Станкович от Брюж срещу сумата от 23 милиона евро. Любопитен факт е, че тук съвпадението във фамилиите не е случайно - Александър е син на легендата на Интер Деян Станкович.

Миналият сезон бе чудесен за Интер, като изключим отпадането от Будьо/Глимт в Шампионската лига. Сега новите попълнения трябва да помогнат на миланския гранд да се представи по-успешно и в Европа под ръководството на Кристиан Киву.

Милан е с нов треньор и нов трансферен рекорд

В същото време Милан реши да направи живота на тифозите си с една идея по-интересен. “Росонерите” не само назначиха нов треньор в лицето на португалеца Рубен Аморим, но и счупиха трансферния си рекорд. Седемкратният европейски шампион се бръкна със 74 милиона евро за нападателя на ПСЖ Гонсало Рамош (на снимката с №9) - сума, която те досега не бяха достигали в историята си.

Освен с Рамош, Милан подписа още с фланговия футболист на Страсбург Диего Морейра срещу също сериозната сума от 50 милиона евро, докато отбраната бе заздравена с испанския бранител Марио Хила от Лацио. Като добавим още привличането на младите Андрей Костич и Санхун Диавара, трансферите на Милан през това лято достигнаха границата от 160 милиона евро, инвестирани в нови попълнения.

Сега остава да видим как ще проработят и идеите на Рубен Аморим в Серия А. Наставникът играе с трима в отбрана, което винаги е било нещо често срещано в Италия, а тактическите му виждания правят италианското първенство сякаш по-подходящо за него, сравнено с Висшата лига, където Аморим бе начело на Манчестър Юнайтед.

Ювентус ще се надява ефектът “Спалети” да проработи

Ювентус продължава да търси първата си шампионска титла от доста време насам, като “бианконерите” залагат на репутацията на наставника си Лучано Спалети - треньор, който вече е печелил италианското първенство.

На трансферния пазар Ювентус показа висока активност, като клубът закупи за постоянно френския таран Рандал Коло Муани, а с “бианконерите” подписаха още босненският талант Керим Алайбегович, бранителят на Болоня Джон Лусуми и голмайсторът на Дженоа Джеф Ехатор, който е на едва 19 години. Укрепен бе и вратарският пост, като тук Юве реши да заложи на последно игралия за Тотнъм Гулиелмо Викарио.

Рекордьор по брой титли в Серия А, Ювентус не е ставал шампион на Италия от 2020 година насам, което далеч не е по вкуса на феновете. Сега големите надежди на тифозите са насочени към наставника Спалети, който през годините е доказал, че знае как да извлича максимума от своите играчи.

Наполи “прибра” Алегри, като предстои да видим как ще проработи това

Шампионът от сезон 2024/2025 Наполи се раздели с Антонио Конте, но южняците показаха, че амбициите им остават все така високи. Президентът Де Лаурентис успя да убеди Масимилиано Алегри да наследи Конте на треньорския пост, като по този начин Наполи привлече един от най-успешните специалисти в италианския футбол.

На трансферния пазар грандът от Неапол също свърши някои интересни неща. Датският нападател Расмус Хойлунд бе откупен за постоянно срещу сумата от 44 милиона евро, докато 16.5 милиона бяха инвестирани в 23-годишното бразилско крило Алисон Сантош от Спортинг Лисабон. За “добре дошъл” Алегри получи и нов вратар, след като с Наполи подписа сръбският национал Ваня Милинкович-Савич, последно играл за Торино.

Големите лидери на Наполи остават халфовете Скот Мактоминей и Кевин де Бройне, около които се очаква Макс Алегри да изгради своя отбор. Повече ще се очаква и от централния нападател Хойлунд, който през миналия сезон отбеляза 12 гола в 33 мача, но надеждите са попаденията да се увеличат през следващата година.

Рома, Лацио и Аталанта отново в битка за Топ 4

Оставяйки настрана претендентите за титлата, отборите на Рома, Лацио и Атланта са “обичайните заподозрени” в битката за Топ 4 в Серия А.

Рома стартира втория си сезон с Джан Пиеро Гасперини начело на “вълците”. Столичният клуб инвестира 36 милиона евро в нападателя на Болоня Сантяго Кастро, от когото се очаква само едно - много голове. В същото време Рома подписа още с халфа на Порто Родриго Мора, бранителя на Волфсбург Константинос Кулиеракис и световния шампион с Аржентина Науел Молина, пристигащ от Атлетико Мадрид.

Другият столичен гранд Лацио започва кампанията с нов треньор. “Орлите” взеха решение да се доверят на легендата на Милан и бивш национален селекционер Дженаро Гатузо. На трансферния пазар Гатузо бе подкрепен с неособено много средства, но все пак Лацио привлече нападателя на Салернитана Булайе Диа, докато като свободни агенти на “Олимпико” акостираха Данило Доеки от Унион Берлин и Алфонсо Педраса от Виляреал. Силен трансфер бе направен в лицето на Давиде Фратези, който подписа като преотстъпен от шампиона Интер.

Подобно на Лацио, Аталанта също е с нов треньор, като това всъщност е бившият наставник на “орлите” - Маурицио Сари. До този момент обаче тимът не е много активен на трансферния пазар, като единствените нови са халфът на Каляри Джанлука Гаетано и бранителят на Удинезе Томас Кристенсен. За сметка на това Аталанта загуби талантливия си десен бек Марко Палестра, който бе продаден на Челси.

Заключение

Шампионът Интер изглежда с едни гърди пред останалите в Серия А, поне на този етап, но това не означава, че титлата е гарантирана на “нерадзурите”. Напротив - тимове като Милан, Наполи и Ювентус могат да объркат сметките на Кристиан Киву и компания. А както винаги, битката за Топ 4 се очертава силно интригуваща с отбори като Рома, Лацио, Аталанта и защо не - Болоня, Комо и Фиорентина.

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