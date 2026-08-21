Стилиян Петров с Лука Модрич и Неманя Видич на звездна вечер в Сплит

Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров е една от звездите, които са поканени за вечерта на спорта в Сплит, Хърватия. Събитието е довечера от 22 часа българско време и ще събере доста големи имена в световния и хърватския спорт.

Идолът на феновете на домакините Лука Модрич също се включва в инициативата, която е под егидата на УЕФА. Бившият съотборник на Димитър Бербатов в “Манчестър Юнайтед” Неманя Видич също ще е на стадиона в Сплит. Айртор Каранга и Марсел Десаи ще допълнят звездния футболен отбор.

Когато става въпрос за Хърватия не може без тенисисти. В събитието се включват победителят от “Уимбълдън” и бивш наставник на Новак Джокович - Горан Иванишевич, както и сръбската красавица Ана Иванович, която има спечелен “Ролан Гарос”. Иванович бе съпруга на Бастиан Швайнщайгер, преди легендата на “Байерн” да ѝ изневери с българка.

Събитието е ежегодно и Стилиян за втори път участва в него. Целта е да се засили интересът на младите към спорта.

Петров има и покана за благотворителен мач в Малайзия през септември, но преди това ще се прибере за кратко в София, за да участва в бенефиса на волейболния ни национал Теодор Салпаров. Либерото лично поканил Стилиян и Мартин Петров за мача си. Димитър Бербатов е предпочел да отклони офертата.

Все още не е ясно дали двамата футболисти ще се включат във волейболния мач на Теди Салпаров, който присъства на мача на ЦСКА срещу “Макаби” (Тел Авив) заедно с най-добрия ни баскетболист през последните години Александър Везенков. Те се оказаха фенове на “червените”.

