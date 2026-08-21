Ново лице в БФС: Един тежък момент ме убеди, че футболът е моето място!

Мартин Младенов е едно от новите лица в Българския футболен съюз. Това лято той прие предложението на федерацията и след шестгодишен престой в „Левски" пое по нов професионален път.

При „сините" Младенов започва работа в момент, когато клубът се намира в тежка финансова криза, а си тръгва с шампионски медал и богат опит в международния отдел на столичния гранд. Зад гърба си има и опит в Англия, където учи, работи в „Саутхемптън", има и стаж в местната Футболна асоциация.

Понастоящем е част от новосъздадения отдел „Професионален футбол" към БФС. За да стигне до тази позиция обаче, всичко започва с една контузия, получена още в юношеските му години. Именно тя се оказва решаваща, за да осъзнае колко силно обича футбола.

„Първият ми досег с топката беше в квартала, където по цяло лято играехме с приятели. Не ни спираха и 40-градусовите жеги. Покрай приятелите се зароди тази моя любов. Сравнително късно започнах да тренирам, но не съм бил особено талантлив. Причината да спра беше тежка контузия, която ме накара да преосмисля, че искам да работя във футбола. Затова и по-късно записах да следвам в Англия със специалност футболен бизнес", разказа той в свое участие в подкаста на БФС.

Много преди да започне работа в БФС, Мартин Младенов кара стаж във федерацията, а по-късно работи и в един от отделите на Футболната асоциация на Англия, но пандемията от COVID-19 го връща в България. И това се оказва важна стъпка в професионалния му път. През 2020 година започва работа в „Левски", като впоследствие това ще се окаже решаващо за развитието му. Сега, 6 години по-късно вече е част от последните промени в родната федерация.

„Отделът е изцяло нов и отговаря за професионалния футбол. Целта е да се подобри комуникацията с клубовете, да вдигнем нивото и да подобрим продукта български футбол. Всекидневно сме в контакт с отборите. Стъпка по стъпка – финалната цел е да подобрим работата на клубовете, както и това как представяме и как се гледа на родния футбол."

Какво може да вземе българският футбол от английския модел, как се работи в клуб като „Саутхемптън", какво научи Младенов през шестте години в „Левски" и каква ще бъде ролята на новия отдел „Професионален футбол" – гледайте целия разговор в подкаста на Българския футболен съюз.