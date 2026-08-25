Саръбоюков срещу трио световни шампион в Цюрих

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Звездата ни в дългия скок Божидар Саръбоюков ще участва в турнира от Диамантената лига в Цюрих на 27 август от 21,00 часа (излъчване по Max Sport 2).

Това ще е шестото му състезание във веригата за сезона след подиумите в Рим (първо място), Шанхай (второ) и Сямън (трето).

22-годишният българин вече си е осигурил място за финала в Брюксел на 4 септември заедно с олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция).

В Цюрих Саръбоюков ще премери сили с трима световни шампиони:

Милтиадис Тентоглу - Будапеща 2023

Таджей Гейл (Ямайка) - Доха 2019

Жерсон Балде (Португалия) - в зала от Торун 2026.