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https://www.24chasa.bg/sport/article/23448286 www.24chasa.bg

Саръбоюков срещу трио световни шампион в Цюрих

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Божидар Саръбоюков. СНИМКА: STARTPHOTO

Звездата ни в дългия скок Божидар Саръбоюков ще участва в турнира от Диамантената лига в Цюрих на 27 август от 21,00 часа (излъчване по Max Sport 2).

Това ще е шестото му състезание във веригата за сезона след подиумите в Рим (първо място), Шанхай (второ) и Сямън (трето).

22-годишният българин вече си е осигурил място за финала в Брюксел на 4 септември заедно с олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция).

В Цюрих Саръбоюков ще премери сили с трима световни шампиони:

Милтиадис Тентоглу - Будапеща 2023

Таджей Гейл (Ямайка) - Доха 2019

Жерсон Балде (Португалия) - в зала от Торун 2026.

Божидар Саръбоюков. СНИМКА: STARTPHOTO

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