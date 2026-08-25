Треньорът на АЕК: Трябва да накараме "Левски" да не бъде така стабилен като в София

Старши треньорът на АЕК Марко Николич предупреди, че "Левски" е силен и стабилен съперник преди реванша от плейофите на Шампионската лига утре вечер. Първата среща в София завърши 0:0.

"Ще се насладим на атмосферата пред нашите привърженици и ще направим малки стъпки за спечелване на мача. Уважаваме противника, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат.

Това е мач като всички останали - два отбора, 11 на 11. Имаме възможността да изиграем важен двубой на нашия терен и очаквам прекрасна футболна вечер. Искам да вървим стъпка по стъпка и да не бързаме, защото първите минути са важни, но следващите са още по-важни.

Изцяло сме посветени на утрешния мач, защото той е изключително важен. Когато се справяш добре, тези двубои дават тласък и енергия. Това е съвсем нормално във футбола. Повишават самочувствието и помагат да си по-добре подготвен за следващия голям мач.

В София играхме пред техните привърженици, а утре сме пред нашите. Както казах, отново ще караме стъпка по стъпка. Срещу нас имаме много сериозен противник и всички трябва да разберат, че той е труден. Трябва да намерим начин да ги накараме да не бъдат толкова стабилни, колкото в София. Ще видим кой ще предизвика повече проблеми. Не искам да анализирам толкова първия мач, защото той вече е в миналото. Интересува ме утрешният и вярвам, че сме готови", каза треньорът на АЕК на пресконференция.