Веласкес: Трябва да сме брилянтни срещу АЕК, за мен няма значение кой тренира дузпи

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес говори преди реванша от плейофа за Шампионската лига срещу АЕК утре вечер в Атина от 22 ч. В София двубоят завърши 0:0.

„На всички нас ни е ясно срещу какъв отбор се изправяме с изключителни индивидуалности. По друг начин няма да е в утрешната среща - излизаме с ясната идея да наложим нашия стил, да се наложим и да продължим напред. Но, разбира се, е нужно да подходим реалистично към фактите. На този стадион се играе трудно срещу добър отбор. Трябва да се представим брилянтно, а и те да нямат добър ден. За да нямат добър ден трябва да положим усилия ние, да видим какво изисква от нас мачът и да се опитаме да го направим труден за тях. Но е ясно, че ние излизаме с ясното съзнание да направим добър мач и да го спечелим", започна Веласкес.

„Трябва да имаш капацитет да можеш да се състезаваш в този род мачове при такива условия, каквито ще предложи публиката на АЕК. Не става въпрос само а излезеш и да покажеш най-доброто, а да се забавляваш пред такава публика и на такъв стадион. Броят на публиката е за вас, журналистите, и за феновете. Лично за мен след първия съдийски сигнал е без значение дали са 500 или 5000 на терена, остава единственото важно това между 4-те линии на терена. Трябва да се изключиш и да следиш само това, което става на терена, а не покрай теб. Няма никакво съмнение, че ще бъде сложно.

Вече сме показали, че нашият отбор знае как да се представя на терена независимо дали е гост или домакин. Няма да е първият мач, в който показваме, че сме способни да продължим напред след като сме гости в първата среща. Както през настоящия, така и през миналия сезон сме го показали. Ще се опитаме да направим един мач и да го отведем там, където ще се чувстваме удобно. Дано се получи добър за нас резултат", продължи треньорът.

„Доста пъти са ми задавали този въпрос за дузпите. Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дузпа няма да е определящо дали след официален мач ще го направиш и ще вкараш. Аз го приемам по най-нормален начин и го оставям на играчите. Ако някой иска да тренира дузпи, окей, ако не - за мен няма значение. По време на официален мач са доста различни обстоятелствата.

Когато стигнеш до дузпи вероятно ще си сменил половината отбор. След това идва влиянието на кондиционното и емоционалното състояние. На мен лично да гледам кой как бие дузпи след тренировка може само да ме подведе кой да изпълни и кой не", каза още Веласкес.

„Винаги анализът е по различен начин дали за пръв път излизаш да играеш срещу даден отбор или не. Така или иначе основата на нашия анализ беше подготвена. Разбира се, фокусът определено е върху това, което наблюдавахме във вече изиграният двубой срещу тях. Наблюдавах и мача им срещу „Ираклис", но честно казано не е определящо за мен мачът с „Ираклис". Много е различно, трябва да имаш предвид обстоятелствата, срещу кого играе съперника, в какви условия. Особено след такъв род мачове може да тръгнеш в грешна посока и да извлечеш грешните изводи. Определено ни помогна мачът, който изиграхме. Разбира се, някои неща ще променим по отношение на начина, по който ще играем утре.

А относно начина на игра ще видим какво може да попроменим и да имаме предимство там, където считаме, че е възможно. Винаги трябва да поглеждаш по-глобално, когато наблюдаваш съперника. Първия мач повече изчакваха с повече хора зад топката, утре ще се опитат да се настанят в нашата половина. Имат обаче отличен отбор с отлични футболисти. Ако излезем със страх и комплекс 100 процента ще загубим мача. За да спечелим този мач трябва да покажем на терена характер, смелост, да покажем себе си. Само така можем да победим и да продължим напред", каза още Веласкес", завърши Веласкес.