България с категорично 3:0 срещу Северна Македония при старта на европейската квалификация в София

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Националният отбор на България за мъже под 20 години отбеляза отличен старт на европейската квалификация, зона BVA, която се провежда в София.

Тимът, воден от Венцислав Симеонов, победи категорично Северна Македония с 3:0 (25:13, 25:12, 25:12) в първия си мач от турнира в зала „Христо Ботев".

Младите ни национали изковаха успеха безпроблемно за около 65 минути игра. Разликата в класите между двата тима бе много голяма, като България доминираше изцяло.

Основно оръжие бе началният удар, с който волейболистите ни правеха серии и затрудняваха максимално противниковото посрещане. Блокадата ни бе на ниво и се оказа непреодолима стена за съперниците.

Пълното превъзходството позволи на селекционера Венцислав Симеонов да пробва различни варианти. Той пусна в игра целия състав и така даде възможност на всички свои състезатели да почувстват атмосферата на турнира.

Мачът тръгна вихрено. Никола Градинаров зададе ударно темпо, като след негов сервис България поведе с 5:0. Националите ни продължиха да натискат съперника и разликата скочи на 11:4. Тимът ни запази темпото и остави опонента на едва 13 точки.

Втората част започна идентично. Този път Никола Великов даде тон, като започна с ас, а след неговото изпълнение от крайната линия „лъвовете" тръгнаха с 3:0. Никола Градинаров продължи с втора серия от сервис, а съотборниците му дръпнаха с 8:1. Северна Македония бе в колапс и „лъвовете" затвориха гейма с огромна разлика.

В третата част Венцислав Симеонов започна с променен състав, но и това не даде отражение. След равенството 5:5, България дръпна с 9:5, отново след силен сервис. Въпреки рокадите нашите момчета запазиха стабилност и концентрация, като затвориха безпроблемно мача с крайното 3-0.

Във втората си среща от европейската квалификация тимът на България се изправя срещу Сърбия. Двубоят е на 26 август от 17:30 часа.

В първия мач за деня Турция победи Беларус с 3:0 (25:20, 25:21, 26:24). В последния мач от програмата тимът на Русия среща Сърбия.