Григор върза геврек на италианец в квалификациите на US Open, мина във втори кръг

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Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров започна участието си в квалификациите на US Open с мач срещу 195-ия в света Лоренцо Джустино.

В първия сет нашето момче мина като валяк през съперника и спечели с 6:0 - т.нар. на тенис жаргон "геврек", а след това спокойно взе и втория с 6:3 и затвори мача за 52 минути.

Бившият №3 в света очаква във втория кръг на квалификациите Тимофей Скатов (Каз).

Димитров не получи покана за основната схема на последния за сезона турнир от "Големият шлем". Последното му участие в Ню Йорк бе преди 2 години, когато на четвъртфинала се отказа срещу Франсес Тиафо (САЩ).