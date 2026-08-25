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Бивша световна шампионка елиминира №1 на България Елизара Янева в квалификациите за US Open

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Елизара Янева Снимка: БФТенис

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на квалификациите за основната схема на откритото първенство на САЩ.

19-годишната Янева отстъпи с 2:6, 5:7 на 21-годишната чехкиня Луцие Хавличкова, която през 2022 г. беше обявена за световна шампионка при девойките. Срещата продължи час и 35 минути.

Янева поведе с 2:1 в първия сет, но загуби следващите пет гейма и отстъпи с 2:6. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" навакса на два пъти пробив пасив до 4:4 във втората част. При 5:4 Янева пропусна три сетбола при сервис на Хавличкова. След това българката загуби три поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата.

Това беше дебют за Елизара Янева на откритото първенство на САЩ.

Елизара Янева Снимка: БФТенис

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