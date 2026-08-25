Бивш наставник на "Лудогорец" вкара азери в Шампионската лига, ексиграч на "Ботев" вкара

Бившият наставник на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас изведе азербайджанския "Сабах" до шампионатната фаза на Шампионската лига след 5:2 след продължения над "Апоел" (Беер Шева).

Известният в България рефер Ищван Ковач отмени гол на израелците още в 3-ата минута след намеса на ВАР. Авторът му Игор Златанович обаче откри в 10-ата. В 38-ата бившият играч на "Ботев" (Пловдив) Кристиан Нвачукву изравни. Ги Мизрахи вкара за "Апоел" в 61-ата минута за 1:2. Умарали Рахмоналиев се разписа за 2:2 в 74-ата, а в четвъртата минута на добавеното време Телур Муталимов направи 3:2 за "Сабах". Така общият резултат стана 4:4.

В 100-ата минута Ковач показа втори жълт картон на резервата на "Апоел" Джибрил Тиалав Диоп и секунди по-късно Орфе Мбина се разписа за 4:2. В 115-ата Джой-Ланс Микелс фиксира 5:2. А малко след това евреите останаха и с 9 човека на терена след отново втори жълт картон на Елиел Перец.

"Сабах" е основан на 8 септември 2017 година или преди по-малко от 9 години и за първи път стана шампион, като наруши хегемонията на "Карабах". Клубът има и 2 купи на Азербайджан.

Миналия сезон отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от "Левски", а този отстрани последователно ТНС (Уелс), КуПС (Финландия), "Орхус" (Дания) и "Апоел".