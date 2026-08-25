България срази Чехия в повторение на 1/2-финала от световното

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Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Чехия с 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) в контрола, играна в зала "СамЕлеон" в Самоков, където нашите са на подготовка преди домашното европейско следващия месец.

Спарингът бе повторение на 1/2-финала от световното във Филипините, който тимът на селекционера Джанлоренцо Бленджини спечели с 3:1, а после отстъпи във финала с 1:3 срещу родната му Италия.

Тази вечер в Самоков бе изигран и един допълнителен гейм, в който чешките гости се наложиха с 25:23, така че резултатът от 1/2-финала своеобразно се повтори. Утре двата отбора ще имат още една контрола, но този път затворена за публика. Днес тя бе 2000 зрители.

За приятелски мач Бленджини пусна титуляри Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Илия Петков и Жасмин Величков като либеро. Интересно бе, че титулярят на поста либеро до момента Дамян Колев бе записан като полеви играч.

Най-резултатен отново бе Алекс Николов с 15 т. Мартин Атанасов и Денислав Бърдаров добавиха по 11.

На 1 и 2 септември нашите имат контроли със Сърбия в София.

България стартира европейското срещу Република Северна Македония на 9 септември.