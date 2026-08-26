Христо Янев за реванша с ОФИ след 0:3: За ЦСКА предстои голямо предизвикателство!

Ние знаем, че допуснахме тежка загуба и на първо място искаме да излезем и да победим за нашата чест, за да трупаме опит. Колкото повече хора вярват, че ЦСКА може да успее, толкова повече енергия това ще даде на отбора и ще имаме по-голям стимул да правим нещата по добър начин. Утре ни предстои голямо предизвикателство и възможност да покажем, че да вярваш, е нещо, което те мотивира да достигнеш крайната цел.

Това заяви на пресконференцията преди реванша от плейофния кръг за влизане в Лига Европа с ОФИ (Крит) наставникът на ЦСКА Христо Янев.

Футболистите му посрещат гръцкия тим утре вечер от 21 ч на Националния стадион "Васил Левски" със задача да заличат пасив от 0:3.

"Вярвам в тези момчета. Имаме сили да направим добър мач и ако имаме късмет, да отстраним този отбор.

Готови сме да променим това, което трябва. Няма какво да се заблуждаваме - 0:3 е лош резултат, но е и възможност за отбора. Вярваме в силите ни и сме готови да излезем, да покажем добра игра. В първия мач имахме достатъчно ситуации и трябваше да вкараме гол, но във футбола това не се брои. Трябва да използваме шансовете ни, да бъдем по-концентрирани и по-точни в завършващия удар.

Не трябва един резултат да променя нашата нагласа за работа и самочувствието ни. Това са неща, които са част от играта. Не сме първият отбор в света, който е загубил с 0:3, няма да бъдем и последният. Това обаче е шанс за нас да покажем от какво тесто сме замесени", сподели още Янев.