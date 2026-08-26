Бивш нападател на "Лудогорец" в идеалния отбор на Висшата лига

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Бруно Фернандеш, който записа рекордните 21 асистенции през миналия сезон в английското първенство по футбол, бе обявен за играч на годината във Висшата лига от Съюза на професионалните футболисти, а бившият нападател на "Лудогорец" Игор Тиаго.

Португалецът е единственият футболист на "Манчестър Юнайтед" в анкетата, която е доминирана от играчи на шампиона "Арсенал" (5) и подгласника му "Манчестър Сити" (4).

Игор Тиаго ("Брентфорд") е единствен представител на отборите извън топ 3.

Той отбеляза 22 попадения и си спечели място в националния отбор на Бразилия за световното.

Идеален отбор за годината:

Вратар: Давид Рая ("Арсенал")

Защитници: Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Юриен Тимбер ("Арсенал"), Нико О'Райли ("Манчестър Сити")

Халфове: Бруно Фернандеш ("Манчестър Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Раян Шерки ("Манчестър Сити")

Нападатели: Ерлинг Браут Холанд и Антоан Семеньо ("Манчестър Сити") и Игор Тиаго ("Брентфорд").