Бахрейн натурализира колумбиец за противник на Карлос Насар

Бахрейн е натурализирал голямата надежда в световните щанги Йоксер Мануел Алборноз Кинто, след като не успя с Карлос Насар, и го изправя срещу българина на световното в Нанин (Китай) през октомври. Колумбиецът стана трети на последното първенство на планентата само на 4 килограма от нашата звезда, става ясно от първоначалния стартов списък на шампионата.

Цели 9 състезатели са с първоначална заявка от 390 килограма в категорията. Освен Кинто и Насар това са арменците Сурен Григорян, Давид Ховханисян и Ара Аганян, Ферес Ибрахим Елбах (Катар), И Ту (Китай), Али Алипур (Иран) и Карим Ибрахим Ибрахим Али Абокала (Египет). Елбах и Григорян към момента са резерви, като не е ясно точно на кого е катарецът. За арменеца е ясно, защото само двама от една нация могат да участват в една категория.

Категория до 95 килограма се очертава като една от най-тежките на световното. В нея са записани първоначално 115 състезатели, като 16 от тях са резерви, или остават 99. Първенството е първа квалификация за олимпиадата в Лос Анджелис и заради това е огромният интерес.

А Бахрейн твърдо е решен да става сила в щангите. При 85-килограмовите е натурализиран 18-годишния медалист от световни за юноши Адриан Норман Бонила Граня, при 110-килограмовите е Джон Естебан Мурило Лопес, а при жените са Ингрид Ванеса Сегура Груесо и Ална Марушчак. Отдавна там се състезава арменецът Гор Тигран Минасян, който редовно печели медали при свръхтежките.

Ангел Русев е с трета заявка до момента при 60-килограмовите с 290 килограма. Толкова са заявили Игин Ердоган (Турция), трима виетнамци, от които ще останат двама, и Абдула Акил ал Джасим от Саудитска Арабия. Пред тях са само представителите на Китай Ян Ян и Юнокон Ксю. В същата категория Дениз Данев има шеста заявка с 280 килограма. Резервата Джан Зарков е с 270.

Иван Димов също е с трета заявка при 65-килограмовите с 320 килограма. И отново пред него са китайци - Юеи Хе и Хонжие Дин. Габриел Маринов е с 305.

Здравко Пеловски е извън топ 10 при 70-килограмовите със своята заявка от 310 килограма или тя е по-малка от тази на Димов. Същото е положението с Валентин Генчев при 75-килограмовите, като е заявил 320 килограма.

Христо Христов е с първа заявка при 110-килограмовите, като той и китаецът Хуанхуа Лию са заявили по 425 килограма.

Бояна Костадинова е с 10-а заявка с още един куп състезателки в категория до 49 килограма при жените. Галя Шатова е в топ 50 при 69-килограмовите.