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https://www.24chasa.bg/sport/article/23453070 www.24chasa.bg

"Манчестър Сити" с рекорден трансфер

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Аюб Буади Снимка: "Манчестър Сити"

18-годишният марокански полузащитник Аюб Буади премина от "Лил" в "Манчестър Сити" с договор до 2031 година. Сделката е на стойност 81,3 милиона паунда плюс 4,3 милиона под формата на бонуси, което го прави най-скъпият тийнейджър в историята на Висшата лига, изпреварвайки Лени Йоро от "Манчестър Юнайтед" (купен за 58,9 млн. също от "Лил").

Буади, който е привлечен за заместник на преминалия в "Барселона" Родри, сподели, че за него е мечта да играе за най-добрия клуб в света под ръководството на Енцо Мареска.

Халфът е четвъртото ново попълнение за "Манчестър Сити" това лято след Жереми Монга, Елиът Андерсън и Херонимо Рули, а тимът вече стартира новия сезон във Висшата лига с победа 2:1 срещу "Борнемут".

Аюб Буади Снимка: "Манчестър Сити"

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