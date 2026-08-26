"Манчестър Сити" с рекорден трансфер

18-годишният марокански полузащитник Аюб Буади премина от "Лил" в "Манчестър Сити" с договор до 2031 година. Сделката е на стойност 81,3 милиона паунда плюс 4,3 милиона под формата на бонуси, което го прави най-скъпият тийнейджър в историята на Висшата лига, изпреварвайки Лени Йоро от "Манчестър Юнайтед" (купен за 58,9 млн. също от "Лил").

Буади, който е привлечен за заместник на преминалия в "Барселона" Родри, сподели, че за него е мечта да играе за най-добрия клуб в света под ръководството на Енцо Мареска.

Халфът е четвъртото ново попълнение за "Манчестър Сити" това лято след Жереми Монга, Елиът Андерсън и Херонимо Рули, а тимът вече стартира новия сезон във Висшата лига с победа 2:1 срещу "Борнемут".