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Англичанин спря Иван Иванов в Роухемптън

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Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

Световният ни шампион за юноши за 2025-а Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухемптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 3:6, 0:6 на представителя на домакините Джордж Лофхагън за 68 минути игра.

Българинът навакса ранен пасив от пробив в първия сет и изравни резултата при 2:2, но след това спечели само един от следващите 11 гейма.

За класирането си за втория кръг Иванов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 535-о място.

Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

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